Roma, morale a mille e carica per il 4° posto. Dovbyk è in dubbio

Il futuro della Roma comincia dalla panchina e dal nome che prenderà il posto di Claudio Ranieri. La questione allenatore inizia ad agitare le acque a Trigoria e alimenta i dibattiti tra tifosi. Archiviata la questione Klopp, è svanito anche il nome di Nuno Espirito Santo che sarebbe finito nel mirino dell'Al-Hilal. La Roma ha intanto smentito il fatto che il suo nome fosse nella shortlist. [...] Sfumata anche la pista che portava a Fabregas, il casting resta aperto. Restano in ballo, intanto, le candidature di Sarri, Mancini, Gasperini e Hutter del Monaco. Prima delle firme, però, domenica arriva la trasferta contro il Torino e la Roma si giocherà il futuro europeo. Con una vittoria, sarebbe Europa League garantita. Ma, se la Juventus non dovesse battere il Venezia, sarà addirittura Champions League. Senza Dybala e Pellegrini, rischia di mancare anche Dovbyk. L'ucraino, che è alle prese con un problema muscolare anche ieri non si è allenato. Lo staff spera di poterlo portare almeno in panchina. [...]

(corsera)