Roma, lotta Champions: Ranieri non si sbilancia. Panchina: c'è Fabregas

Claudio Ranieri non la nomina, ma la rincorre: "Io non prometto nulla. Si lavora, si lotta. Poi si vede". A due giorni dalla sfida contro la Fiorentina (domani, ore 18), il tecnico giallorosso tiene lontana la parola "Champions", ma il traguardo è chiaro. [...] Perché la classifica è sotto gli occhi di tutti: la Roma è sesta in classifica a 2 punti dalla Juventus e un solo punto dal Bologna quinto. Proprio le due squadre che si affronteranno domani sera al Dall'Ara. [...] Massimo rispetto per l'avversario: "La Fiorentina ha perso solo ieri sera (giovedì ndr) nelle ultime dieci partite. Ha battuto la Juve 3-0, ha segnato all'Atalanta, ha pareggiato 2-2 a Milano. E' una signora squadra, dovremo fare una super partita". [...]

Occhi puntati su Koné, tra i migliori in campo a San Siro nel ruolo di vertice basso di centrocampo: "E' un giocatore universale. Con la Francia ha fatto molto bene, Può essere sia un box-to-box, sia un giocatore davanti alla difesa. Dipende dalla partita e dall'avversario". [...] Su Dovbyk, Ranieri resta saldo: "Io ancora ci credo. Ha fatto progressi, non è un acquisto sbagliato. Capocannoniere della Liga significa tanto". [...] La questione allenatore continua a tenere banco. Per l'annuncio "decideranno i Friedkin, quando". [...] Il profilo in pole resta quello di Fabregas, che sembra aver superato la concorrenza dei più "anziani" Pioli e Gasperini.

(la Repubblica)