Roma, l'Olimpico e la sua Boreale: Bove torna a casa

L'ultima volta che ha messo piede all'Olimpico era gennaio. Lazio-Fiorentina era finita da un pezzo, i tifosi avevano già svuotato gli spalti, i compagni stavano salendo sul pullman. Edoardo Bove invece no. Era tornato in campo da solo, con addosso ancora la tuta, e aveva fatto due passi sul prato. Lo stadio era silenzioso, lo stesso prato di sempre, diventato in questi mesi un ricordo lontano. Domenica ci tornerà ancora. Per la prima volta da avversario della Roma. Come capita da mesi, sarà al fianco dei suoi compagni viola, ma le emozioni di tornare nel giardino di casa (giallorossa) anche stavolta saranno tante.

Una prima volta diversa da quella vissuta lo scorso 27 ottobre, nella gara di andata al Franchi. Perché prima di tutto c'era stato il gol. Da ex. Fiorentina-Roma 5-1, fine ottobre, una delle partite peggiori della Roma in stagione. Il quarto lo aveva segnato proprio lui. [...]

Quel 1° dicembre 2024 con il malore contro l'Inter e il successivo intervento per impiantare un defibrillatore sottocutaneo. I discorsi cambiano. Non è più una questione di calendario, di turni o di ballottaggi. È una questione di norme, di controlli, di autorizzazioni. In Italia, chi ha quel tipo di dispositivo non può tornare in campo. Il ritorno all'Olimpico contro i giallorossi chiude forse un cerchio. Perché in tutto questo, Roma non è mai stata lontana. [...]

A giugno, poi, si aprirà un altro capitolo. Bove è in prestito dalla Roma e a fine stagione tornerà formalmente di proprietà del club giallorosso. Un altro passaggio sull'asse Firenze-Roma, un tavolo in cui tutti gli attori dovranno sedersi per capire insieme la strada migliore per il futuro.

