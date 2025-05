Roma, la rinascita da Firenze alla Fiorentina

Domenica 27 ottobre 2024. Fiorentina-Roma finisce 5-1. Alla nona giornata di campionato, la Roma e dodicesima con appena 10 punti, travolta sul campo e smarrita fuori. In panchina c'è Ivan Juric, arrivato dopo quattro partite al posto di De Rossi con l'obiettivo dichiarato di «vincere trofei». [...] La svolta un mese dopo, con un'altra sconfitta casalinga (2-3), stavolta per mano del Bologna. La società decide di voltare pagina. Via Juric, dentro Claudio Ranieri. Da quel momento cambia tutto. Non è solo questione di risultati: è cambiato lo spirito, l'atteggiamento, la compattezza. [...] Nelle ultime 18 partite di campionato non ha mai perso. Tredici vittorie, cinque pareggi. Ma più delle cifre parlano le prestazioni. La Roma oggi è solida, presente, consapevole.

Domenica, alle 18 i giallorossi ritrovano la Fiorentina. All'Olimpico, davanti a 65 mila spettatori - l'ennesimo sold out stagionale - andrà in scena una sfida che vale molto più di tre punti. [...]

Il calendario resta tutt'altro che semplice: dopo i viola ci sarà la trasferta di Bergamo, poi il Milan all'Olimpico tre giorno e mezzo dopo la finale di Coppa Italia contro il Bologna, e infine l'ultima a Torino. Servono dieci punti per sperare di centrare la Champions, dodici per crederci davvero. Bologna e Juventus, che dovranno incontrarsi tra di loro, sono lì, a uno e due punti. Ma per la Roma, oggi, conta una sola cosa: vincere con la Fiorentina. Per chiudere il cerchio. E continuare a sognare.

(corsera)