Roma in volo: lampo di Dovbyk. Ecco 3 punti d'oro, stop Fiorentina

Se la Roma vince anche così, con un gol casuale e con un catenaccio durato tutto il secondo tempo e avendo il portiere come migliore in campo, significa che è una squadra forte. Quando una squadra è in grado di trasformare una giornata storta nel sogno Champions, ha uno spirito speciale. [...] La Fiorentina ha creato di più ed è tornata a casa senza punti, anche perché un super Mile Svilar ha vinto il duello a distanza con Moise Kean. [...]

Il gol della Roma è arrivato all'improvviso e mentre scadevano i 4 di recupero del primo tempo. Un cross di Angelino pesca in area Shomurodov che sponda verso Artem Dovbyk che segna la rete decisiva. Dopo il vantaggio, i giallorossi si sono concentrati a difendere il vantaggio, uno dei pregi di questa squadra. Nono successo per 1-0 in stagione ed ora Ranieri può sognare la Champions League. [...]

(gasport)