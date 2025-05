Roma in volo Champions. E per il futuro spunta Max

LEGGO (F. BALZANI) - Felici nel presente con Ranieri e (forse) Allegri nel futuro. La Roma sta vivendo un momento da sogno e per far sì che la Champions diventi realtà bisognerà fare risultato anche lunedì a Bergamo contro l'Atalanta e sperare in un pareggio tra Lazio e Juve. Ma di fatto il lavoro di Sir Claudio ha già il marchio dell'impresa: dal -2 sulla zona salvezza, infatti, i giallorossi si trovano ora a pari punti con Juve e Lazio al quarto posto. E la qualificazione in Champions sarebbe il motivo in più per convincere Max Allegri. Il nome del tecnico toscano, infatti, è salito in pole nella scala di gradimento dei Friedkin. I primi contatti risalirebbero a circa 15 giorni fa con la promessa di risentirsi più avanti. Ad Allegri la piazza di Roma piace, ma la concorrenza potrebbe aumentare viste le situazioni a Napoli e Milano sponda rossonera. Con lui la Roma avrebbe un tecnico esperto, capace di valorizzare rose anche non al top, lanciare i giovani e ottenere risultati immediati. Insomma tutti gli ingredienti adatti, più di Fabregas e Farioli che comunque restano in corsa mentre non sarebbe un problema lo stipendio da circa 7 milioni. Di sicuro ognuno di questi allenatori vorrebbe Svilar in porta ancora a lungo. Il belga, dopo i nuovi prodigi con la Fiorentina, si avvicina sempre più al rinnovo: 3 milioni più bonus la parte fissa, ma c'è ancora da limare qualcosa sulla clausola rescissoria con i Friedkin che la vorrebbero ad almeno 50 milioni. Cifre che non devono stupire visto il rendimento di Svilar, il portiere con più clean sheet e più parate decisive di tutta la serie A. Ma il miracolo Roma è soprattutto opera di Ranieri. Domenica lo stadio gli ha tributato un applauso mai così forte e intenso e la curva sta già preparando qualcosa di speciale per la sfida con il Milan, in quella che sarà di fatto la sua ultima all'Olimpico.