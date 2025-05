Roma fermata

LEGGO (F. BALZANI) - Un Ranieri furioso e non potrebbe essere altrimenti. Sul rettilineo finale la Roma perde 2-1 a Bergamo e fallisce il sorpasso a Lazio e Juve, ma l'errore clamoroso di Sozza sul rigore di Koné farà discutere a lungo. I giallorossi hanno giocato alla pari contro l'Atalanta che certifica il posto in Champions grazie al gol di Sulemana a un quarto d'ora dalla fine.

Nel primo tempo le due squadre si sono divise la posta in palio con i padroni di casa partiti fortissimo. Prima il gol di Lookman che sfrutta una dormita di Rensch poi altre due occasioni enormi sprecate da Retegui e compagni. La Roma pian piano ha ripreso coraggio e ha trovato prima il pareggio con un colpo di testa di Cristante poi l'occasione del sorpasso sprecata da Koné a due passi da Carnesecchi.

Nel secondo tempo il copione è stato simile, ma al minuto 64' lo stesso Koné viene abbattuto in area da Pasalic. Sozza prima assegna il rigore poi viene richiamato al Var. Qui non viene mostrato il successivo contatto con la coscia ma solo il piede del centrocampista atalantino. Il rigore viene revocato e l'Atalanta prende coraggio trovando la rete da fuori con Sulemana. Sul finale altro caso: Sozza aspetta il check dal Var per un sospetto fallo di mani (che non c'è) ma così facendo fa scorrere il tempo del recupero e non fa calciare l'ultimo angolo alla Roma.

Ranieri a fine partita è una furia: «Ci hanno detto che il Var interviene solo se c'è un evidente errore. Qui si vede che Pasalic tocca il ginocchio del mio giocatore, come fate a dire che non c'è contatto? Se poi vogliamo cambiare le regole di partita in partita lo accettiamo, ma sono dispiaciuto che non c'è uniformità di giudizio. Rocchi sono sicuro che interverrà. Questo è rigore, e una volta dato l'arbitro non può intervenire. Questo ci è stato detto e per giustizia sportiva io voglio sapere perché è intervenuto. Poi complimenti all'Atalanta, ma anche ai nostri. Loro hanno concretizzato di più». Poi abbandona lo studio tv.