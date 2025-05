Roma e Ranieri ultima chance per l'Europa

Siamo agli ultimi giri. Applausi, sicuri. Per la festa, si vedrà. Per Claudio Ranieri è l'ultima partita all'Olimpico da allenatore della Roma: per la Roma è l'ultima chance di restare a galla e sognare il quarto posto, serve una vittoria. Tutto in una notte da brividi, da giocare in contemporanea con le altre concorrenti, con la Juve, che ospita l'Udinese, e con la Lazio, che gioca sul campo dell'Inter. [...] I Friedkin, che l'altra notte alcuni tifosi hanno contestato con paio di striscioni appesi in zona Eur, hanno inviato un messaggio via Instagram, per dire, ci siamo, anche se a distanza, ma ci siamo. [...] Champions o Europea League, se consideriamo da dove si partiva sei mesi fa, vanno bene entrambe, ma oggi si decide, è la notte giusta per schiarire gli obiettivi. [...] C'è da battere il Milan, intanto, impresa mica facile. Che squadra troverà Ranieri all'Olimpico? Abbacchiata e demotivata dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna? Oppure carica per giocarsi l'ultima chance per l'Europa League, nonostante le assenze di Walker, Bondo, Theo e Chukwueze? [...] Ranieri è stato tre volte a Roma, nelle prima ha sfiorato lo Scudetto e ha perso la finale di Coppa Italia contro l'Inter, nella seconda ha sostituito Di Francesco senza lasciare particolari tracce. In questa non vincerà, ma con il quarto posto passerebbe alla storia come allenatore della rimonta clamorosa. E poi toccherà a lui dare consigli giusti alla proprietà, a cominciare dalla scelta del suo successore. Un nome che ancora non è stato ufficializzato, ma Gasperini - che sta valutando il rinnovo propostogli dall'Atalanta- è il suo preferito. [...]

(Il Messaggero)