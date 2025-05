Roma, è fatta per Gasperini: respinti i tentativi della Juventus

La Roma è a un passo dalla fumata bianca. Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore giallorosso per la prossima stagione. [...] Respinti i timidi tentativi della Juventus di far prendere tempo all'allenatore di Grugliasco per preparare un'offerta. [...] Gasperini firmerà un contratto triennale da 6 milioni di euro più bonus e una percentuale sulle future plusvalenze. Dopo l'incontro di giovedì a Firenze, alla presenza di Dan Friedkin, Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi, il Gasp si è preso un giorno per decidere. [...]

Un gioco delle parti normale in questa fase delle trattative, soprattutto per un allenatore ambito anche da altri club. [...] La Roma lo ha corteggiato, ha portato tutto il board al summit fiorentino, spiegando nei dettagli la situazione del club. Un coinvolgimento totale che ha convinto il Gasp, nonostante le oggettive difficoltà economiche. [...] Tanti i nodi da sciogliere, a partire da Paulo Dybala e dai suoi 18 milioni lordi fino a giugno 2026. O dai tanti big da blindare come Ndicka e Koné, ritenuto imprescindibile per l'allenatore piemontese. Chi invece rischia di salutare è Svilar, ancora in attesa di un'offerta di rinnovo. [...]

(la Repubblica)