Roma, Dovbyk gol d'oro: il sogno è ancora vivo

Alzi la mano chi, tra i tifosi della Roma, si è divertito. Magari no, ma, poi ha gioito. C'è un portiere che para e un attaccante che fa gol, il calcio è semplice. Alla fine è bastata quella testata di Artem Dovbyk all'ultimo fiato del primo tempo. La Roma di Claudio Ranieri non insegna calcio, ma piace così, perché ha più cuore che talento. A tre giornate dalla fine, mantiene vivo il sogno Champions. [...] Contro la Fiorentina arriva l'ennesima vittoria di questo sorprendente Ranieri ter. [...] Una vittoria sporca e derivata anche dalle parate di Mile Svilar. [...] È l'ottavo 1-0, nono in stagione, con il Sir in panchina e il diciannovesimo risultato utile consecutivo. La Roma, non perde dal 15 dicembre contro il Como, punti che ad oggi pesano. Contro la Fiorentina è una partita diversa da quella di domenica scorsa contro l'Inter. I giallorossi ora hanno il fiato corto, ma, portano a casa 3 punti soffertissimi ma decisivi. [...]

