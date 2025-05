Roma, continua la fiction allenatore: l'ipotesi su cosa stia succedendo

È stata un’altra giornata di avvistamenti e di indiscrezioni che lambivano la mitomania. La Roma non annuncia e non chiarisce, se non attraverso qualche estemporaneo messaggio informale, autorizzando qualunque supposizione sul nome del futuro allenatore. È una strategia calcolata, che magari porterà i frutti a operazione compiuta. Ma la sensazione sempre più nitida è che Friedkin sia rimasto spiazzato da un rifiuto inatteso (Fabregas) e abbia ricominciato il casting da pochi giorni, sempre scorrendo la lista ricevuta da Ranieri e Ghisolfi.

La storia di un possibile contatto con il portoghese Espirito Santo, che di sicuro non aveva acceso la fantasia dei tifosi, è durata una nottata. [...] Siamo ai livelli di un gioco di spionaggio o di una serie tv di fantascienza: Souloukou vive ancora a Roma con marito e figli, era in città come una pendolare qualunque.

Ma le coincidenze non si fermano qui perché a Fiumicino, più o meno nelle stesse ore, è transitato anche José Mourinho. E dai di foto. Vuoi vedere che torna alla Roma? Figurarsi. Semplicemente aveva trascorso qualche giorno di riposo in Portogallo e faceva scalo per poi volare a Istanbul, dove aveva programmato la ripresa degli allenamenti con il Fenerbahce.

Chi sarà allora l’allenatore della Roma? Gasperini è sicuramente una possibilità se rompe con l’Atalanta, Italiano un po’ meno perché si sta accordando con il Bologna. Ma gli operatori del mercato internazionale si stanno convincendo che ormai Dan Friedkin si stia muovendo all’estero. Un nome tra quelli già citati (Ten Hag, Valverde, non Terzic che è stato già escluso) o addirittura mai filtrato. «Sarà un top» ha assicurato Ghisolfi qualche giorno fa. Resta da capire se si riferisse alla bravura del professionista o all’importanza del personaggio.

(Corriere dello Sport)

