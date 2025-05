Roma confusa, Espirito Santo l'ultima idea per la panchina

La Roma giallorossa si è svegliata ieri mattina con un sogno improvviso e travolgente: Klopp nuovo allenatore. Un'illusione durata il tempo di qualche ora, nata da un articolo online de «La Stampa», secondo cui l'ex tecnico del Liverpool aveva detto sì alla proposta dei Friedkin alle 22.57 di domenica sera. Invece, poche ore dopo, la smentita della Roma e poi dallo stesso quotidiano torinese che ha corretto il tiro. Infine da chi la vicenda la conosce bene: Marc Kosicke, storico procu-ratore di Klopp. «La notizia di Klopp come prossimo allenatore della Roma, non è vera», ha dichiarato l'agente. (...) Le quote si sono abbassate drasticamente: da 33 a 2 su Sisal, superando candidati più concreti come Farioli (5,50) e Gasperini (6). (...) Da regi-strare, nel frattempo, anche l'ennesimo tentativo fallito di Ryan Friedkin di convincere Ranieri a rimanere almeno per un altro anno. Così, tra un sogno evaporato e una realtà ancora tutta da costruire, spunta un nome nuovo: Nuno Espirito Santo. Il tecnico portoghese, attualmente al Nottingham Forest, sarebbe stato contattato con un'offerta biennale e la promessa di un progetto ambizioso nel breve termine. L'ostacolo principale resta il contratto in essere con il club inglese. (...)

(corsera)