"Roma, con il coltello fra i denti!"

Ancora 360 minuti per sognare la Champions League. Quattro partite per altrettanti finali, a cominciare da domani: Roma-Fiorentina allo stadio Olimpico. [...] E pensare che, il 27 ottobre di un anno fa, Dybala e compagni perdevano 5-1 al Franchi, toccando uno dei punti più bassi della stagione. [...] Con Ranieri in panchina la Roma ha conquistato 47 punti, solo uno in meno del Napoli (48) che guida questa particolare classifica. [...] Eppure Ranieri a rimanere in sella non ci pensa proprio. "Sarebbe un errore - dice in conferenza -. Nulla mi farà cambiare idea". Nemmeno arrivare fra le prime quattro o un'offerta da capogiro dei Friedkin.

Dal 1° luglio sarà un consulente della proprietà: "E farò di tutto per aiutare il nuovo tecnico". [...] E dunque testa sulla corsa Champions, ma ancora senza promesse e senza paragoni con l'impresa di Leicester: "Noi dobbiamo dare tutto in queste quattro partite - ribadisce più volte il tecnico -. Lottare con il coltello tra i denti, poi vedremo". [...] E il primo ostacolo, come scritto, sarà la Fiorentina, per una sfida in cui potrebbe essere ripresentata, come nella partita contro l'Inter, la coppia Shomurodov-Dovbyk. "E' un'opzione", commenta Ranieri che poi difende il centravanti ucraino: "Non è un acquisto sbagliato, non puoi esserlo se sei il bomber della passata Liga". [...]

(Tuttosport)