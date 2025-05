Roma a tutto Gasp: vertice con Friedkin ok su (quasi) tutto

Un incontro riservato ma tutt'altro che banale. Firenze, in una cornice elegante e defilata, ha fatto da sfondo al summit decisivo tra Gian Piero Gasperini e la dirigenza della Roma. La scelta della location non è casuale: il «Collegio delle querce», struttura extralusso gestita dal brand Auberge — legato direttamente alla famiglia Friedkin — ha accolto tutti i protagonisti di un incontro che profuma già di svolta. (...) Dan Friedkin è atterrato con il suo aereo privato. Prima di lui, in treno da Roma, erano arrivati il direttore sportivo Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri, l'uomo chiamato a salvare la stagione e ora ponte silenzioso verso il nuovo corso e garante del nuovo progetto. Con loro anche l'interprete del club, Claudio Bisceglia, a testimoniare la volontà del club di creare un dialogo diretto, senza zone d'ombra. (...) Si è discusso dei dettagli del progetto tecnico, delle richieste dell'allenatore e di un'intesa economica (7 milioni netti compresi i bonus per 3 stagioni): non ci sarebbe ancora l'intesa totale su tutti i punti toccati ma il grosso è stato fatto.. La firma sul contratto potrà però arrivare solo dopo la rescissione con l'Atalanta. (...) Ma ormai la decisione è presa: l'allenatore ha ascoltato, domandato, riflettuto. E oggi sembra pronto a dire si. (...)

(corsera)