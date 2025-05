Roma, a Bergamo Ranieri conferma Dovbyk e Shomu

La Roma prosegue il lavoro di preparazione in vista della sfida di lunedì contro l'Atalanta. Anche a Bergamo Ranieri sembra orientato a schierare la formazione vincente vista contro Inter e Atalanta con la coppia Dovbyk e Shomurodov confermata in attacco. A rischiare il posto sembra il capitano Pellegrini. [...] Il favorito per sostituirlo è Gourna-Douath, rientrato nelle rotazioni di formazione e sempre più considerato da Ranieri. Chi invece spera di ritagliarsi uno spazio nell'affollato attacco giallorosso è Saelemaekers, rimasto in panchina nelle ultime due uscite. Intanto a Roma scatta il piano sicurezza per una delle settimane più delicate dell'anno sul fronte sportivo.

Tre partite all'Olimpico, compresa la finale di Coppa Italia, il clou degli Internazionali di tennis e decine di migliaia di persone attese ogni giorno nell'area del Foro Italico. [...] L'ultimo snodo è previsto domenica 18 maggio, giorno della finale del torneo di tennis. Tutti sperano nel derby azzurro tra Sinner e Musetti, ma in quelle ore potrebbe giocarsi anche Roma-Milan. La Lega Serie A ufficializzerà domani gli orari della penultima giornata: l'indicazione è che tutte le partite decisive per la corsa Champions si disputino in contemporanea, alle 20.45. [...]

(la Repubblica)