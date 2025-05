Rizzoli ribadisce: «Era rigore il fallo di Ndicka su Bisseck»

Era rigore. La trattenuta di Ndicka a Bisseck all'89' di Inter-Roma del 27 aprile scorso trova ancora una volta il designatore della Can A e B Gianluca Rocchi convinto della scelta sbagliata fatta sul campo da Fabbri e al Var da Di Bello. (...) Rocchi analizza: «Era un rigore evidente in campo subito. Era una questione al limite a livello di Var e avevamo deciso di prenderci un po' più di tempo per arrivare a dare una spiegazione. Ma alla fine per noi è sia rigore che intervento Var. Al monitor, secondo me, Di Bello sbaglia una cosa: non si concentra su come inizia la trattenuta, perché Ndicka ha l'atteggiamento di uno che va a disinteressarsi del pallone. Per me quello è già punibile. La decisione finale è influenzata dalla poca sostanza della trattenuta, ma è sbagliata. Per noi rivedendolo è di sicuro un rigore da concedere».

