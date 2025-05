Rischio incidenti: all'Olimpico chiuso il settore ospiti

Per la delicata sfida contro il Milan, Ranieri dovrà fare a meno di Pellegrini, volato ieri in Finlandia per l'operazione al retto femorale destro, ma potrà contare sul sostegno di Dybala, che sarà in panchina. Per il resto, l'organico è al completo.

In campo, Saelemaekers è in lizza per una maglia da titolare, con Soulé che potrebbe agire nuovamente a supporto delle due punte. Di certo, mancherà il tifo ospite: la Questura ha disposto la chiusura del settore riservato ai tifosi milanisti all'Olimpico. Questa decisione è stata presa a causa dell'elevato rischio di scontri, conseguenza degli episodi verificatisi durante la finale di Coppa Italia. (...) Minacce sui social, atti di vandalismo all'interno della Curva Sud (...) e due aggressioni a tifosi milanisti hanno portato a questa misura preventiva. Tra gli atti vandalici, sono state segnalate anche scritte offensive nei confronti di Antonio De Falchi (...).

(gasport)