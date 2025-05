Ieri ripresa degli allenamenti per la Roma, con Claudio Ranieri che a Trigoria ha avuto tutto il gruppo a disposizione, tranne ovviamente Paulo Dybala. [...] Hanno fatto differenziato Cristante e Mancini, la cui presenze per Bergamo non è però a rischio. E con l'Atalanta Ranieri sta pensando di confermare il 3-5-2, anche se come mezzala stavolta può partire dal via Pisilli al posto di Pellegrini, per contrastare maggiormente il centrocampo di corsa dell'Atalanta.

(gasport)