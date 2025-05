Rebus allenatore: la Roma prende tempo, Gasp resta in pole

Questione di tempo. Perché la Roma il nuovo allenatore lo ha già scelto, ma per l'annuncio si preferisce aspettare. Prima gli obiettivi del campo, poi il comunicato sul tecnico. [...] Rispetto agli annunci di Mourinho e De Rossi, Dan e Ryan Friedkin hanno preferito agire diversamente e lasciare il copione nelle mani di Claudio Ranieri. Il tecnico di San Saba in questi mesi ha lavorato in panchina e in tribuna, come se fosse già un dirigente. [...] L'attesa sta creando l'aspettativa di un allenatore top, del resto questo è ciò che ha promesso il direttore sportivo Florent Ghisolfi nelle ultime settimane. [...] Voci che rimbalzano sul web e sui social, qualcuno rispolvera De Rossi, ancora sotto contratto e sicuro della stima di Ranieri. Il nome scelto viene quindi dalla lista del tecnico. In cima Gian Piero Gasperini, poi le ipotesi Allegri e Sarri. [...]

(La Repubblica)