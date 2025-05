Re Claudio saluta: "Roma in Europa!"

Cinquecento panchine in Serie A, ma anche l'ultima all'Olimpico da allenatore della Roma. Sarà una domenica storica per Claudio Ranieri, un'emozione speciale che accompagnerà l'intera vigilia della sfida al Milan. [...] "Sono cose che rivedrò tra un mesetto, spero di avere tempo per guardare quello che ho fatto. Salire quegli scalini è una cosa che va oltre, è speciale". [...] Come speciale sarebbe lasciare l'eredità europea al prossimo allenatore: "Penso a dove era la squadra prima del mio arrivo. Sarebbe super importante arrivare in Europa per molti motivi", ha detto Ranieri. [...]

Con un punto di svantaggio sulla lotta al quarto posto, Ranieri deve tentare l'ennesimo miracolo prima di mettersi a tavolino e disegnare il futuro della Roma: "Abbiamo due mercati ristretti, cercheremo di sbagliare il meno possibile - si è augurato Ranieri -. [...] "Vogliamo costruire una squadra che sia un orgoglio per i tifosi. E' importante lo zoccolo duro e la mentalità che abbiamo costruito quest'anno, di sicuro non possiamo sbagliare i giocatori che arrivano". E su alcuni andranno fatte delle riflessioni, da Paredes ("le abbiamo vinte quasi tutte anche senza di lui") a Saelemaekers ("giocava a meraviglia con Dybala e con l'assenza dell'argentino ho visto che non era più lo stesso"). [...]

(Tuttosport)