Rapì baby-boss della coca: chiesti 20 anni per Diaby

Gli addetti ai lavori lo consideravano un astro nascente del calcio, un talento da serie A. Ora rischia 20 anni di galera. E' quanto ha richiesto ieri il pubblico ministero Mario Palazzi nei confronti di Aboudramane Diaby. L'ormai ex difensore di 22 anni deve rispondere di sequestro di persona a scopo di estorsione, assieme all'amico 24 enne Osvaldo Jimenez Gonzalez. [...] Era la notte del 23 dicembre del 2022 quando i due, assieme ad altre cinque persone, fecero irruzione da Moku, il sushi bar di Ponte Milvio per prelevare con la forza Danilo Valeri di 22 anni. [...] Valeri è figlio di Maurizio, detto il Sorcio, considerato il referente di diverse piazze di spaccio a San Basilio. [...] Chi cercava il figlio del sorcio era riuscito a eludere il filtraggio degli addetti alla sicurezza, aveva accerchiato Valeri, e pochi istanti dopo era uscito portandoselo via, minacciando sia uno dei loro amici sia un buttafuori. [...]

Secondo gli investigatori Diaby voleva da Valeri circa 10 mila euro per una compravendita di droga. [...] Poche ore dopo il rapimento proprio il genitore del ragazzo sequestrato minimizzò tutto davanti agli agenti. "Mio figlio è uscito, lo fa tutte le sere. Si è presentato a casa mentre ero qui in questura". [...] Ancora più emblematica fu la risposta della stessa vittima. Danilo tornò a casa alle due del pomeriggio, circa 12 ore dopo il "blitz" nel locale di Ponte Milvio: "Mi sono risvegliato in taxi sotto casa, senza soldi né documenti. La corsa l'ha dovuta pagare mia madre. Non mi ricordo nulla di quello che ho fatto la sera prima". [...] Per il Pm Palazzi la vicenda e l'assoluta mancanza di collaborazione della vittima e dei suoi familiari ricondurrebbero a dinamiche tipiche della criminalità organizzata. [...]

(Il Messaggero)