Ranieri sicuro: "Sarà un nome importante. Dateci fiducia"

«Dateci fiducia, alla fine avremo ragione». Claudio Ranieri parla da dirigente, è la sua prima uscita pubblica da Senior Advisor. E come sempre rassicura i tifosi che aspettano con ansia l'annuncio del nuovo allenatore. [...]

Il nome salito in pole nelle ultime ore è quello di Gasperini, ma Ranieri preferisce non parlarne senza però smentire come aveva fatto qualche mese fa: «Non mi piace fare nomi. Andiamo avanti e vediamo quando il presidente vorrà dare l'annuncio. Sarà sicuramente una scelta valida. Ho smesso per dare la possibilità di cominciare con un nuovo progetto. C'è da lavorare ma vogliamo arrivare in alto». [...]

Ranieri, infine, ha speso parole al miele per la squadra: «Vorrei ringraziare i giocatori. Ai più giovani ho detto 'guardate questi campioni del mondo, si stanno allenando con noi, non giocano e vi fanno vedere cosa significa essere professionali'. Avere dei pezzi da novanta che non giocano e in allenamento danno sempre il massimo è stata una soddisfazione».

(Il Messaggero)