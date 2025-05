Ranieri sicuro: "Il mio erede vi piacerà"

"Io non penso a come lo accoglieranno, ma quando andrà via credo che i tifosi saranno dispiaciuti. Questo, almeno, è ciò che mi auguro". Così Claudio Ranieri alla sua ultima conferenza stampa a Trigoria da allenatore della Roma. [...] Il suo erede nella Roma sta per essere annunciato dalla proprietà, e non bisognerà aspettare il primo luglio ("quella era solo una battuta"). [...] Forse non procurerà in città l'effetto wow, ma su questo garantisce Ranieri. [...] Claudio entra nella sala stampa del Bernardini con un passo veloce, sorride, è in total black. [...]

E' molto sereno, Claudio: prima, durante e dopo. Ha capito di avere un ruolo centrale nella società, che ha apprezzato il suo lavoro sul campo. [...] Ranieri ha capito che il nuovo allenatore sarà un suo uomo. Ed è pronto ad accoglierlo, prendendosi la responsabilità. E' convinto che sarà/è la scelta giusta. [...] E se l'erede di Ranieri fosse Xavi? Lui già è stato avvistato da queste parti un mese fa. Tendiamo ad abbandonare le ipotesi Sarri o Mancini: "Cercheremo di migliorare e di costruire una squadra per far sognare i tifosi. Sono molto soddisfatto di ciò che ho fatto, ma c'è ancora tanto da lavorare. La strada che è stata tracciata mi piace". [...]

(Il Messaggero)