Ranieri rimescola il centrocampo: no al posto fisso

IL TEMPO (L. PES) - Posto fisso? No grazie. Sin da quando ha rimesso piede a Trigoria per la terza volta, Claudio Ranieri ha messo al centro un concetto tanto semplice quanto fondamentale: gioca chi sta meglio. E così da novembre in poi gerarchie quasi annullate e continui sali e scendi sui protagonisti. Tutti hanno attraversato momenti di inamovibilità alternati a periodi in panchina a guardare. Da Hummels a Dovbyk passando per i centrocampisti, che forse è il reparto in cui si sono visti più cambiamenti. Paredes è stato a lungo titolare inamovibile con Koné, con Cristante sullo sfondo e Pisilli tra i primi cambi. Poi, però, il classe 2004 ha visto sempre di meno il campo. Montagne russe per capitan Pellegrini, tra i più pungolati da Ranieri e con qualche chance concessa senza brillare. Nelle ultime gare, il Sir ha scoperto Koné nel ruolo di centrale di centrocampo preferendolo a Paredes. Con il francese, poi, ampio spazio per Cristante e Pellegrini mezzali e Pisilli e Gourna-Douath primi cambi. Il giocatore in prestito dal Salisburgo dopo un periodo di ambientamento sta trovando spazio. Il diritto di riscatto a 19.6 milioni di euro è alto, ma, ci sono delle condizioni favorevoli per una sua permanenza. Molto dipenderà anche dall'eventuale partenza di Enzo Le Fée verso il Sunderland, dalla qualificazione in Champions o da offerte importanti per calciatori importanti in rosa. [...] Oggi la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria. [...]