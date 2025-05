Ranieri punta la Dea. Allegri in città

Dopo i due giorni di riposo concessi da Ranieri, ieri la Roma è tornata ad allenarsi per preparare la sfida di lunedì contro l'Atalanta. [...] Gestione per Mancini e Cristante. La coppia Dovbyk-Shomurodov va verso la conferma. [...] Cerca spazio Saelemaekers. Sparito dai radar nelle ultime gare (zero minuti con Inter e Fiorentina) e con il futuro ancora in bilico. Il Milan non ha intenzione di abbassare la richiesta di 20/25 milioni e prima della scelta del direttore sportivo rossonero non sono previsti nuovi contatti. [...]

Ghisolfi continua a lavorare per il rinnovo di Svilar: manca ancora l'accordo, ma filtra ottimismo. [...] Staccati già oltre 60.000 biglietti per Roma-Milan e la Curva Sud è pronta per omaggiare Ranieri. Non è ancora stato annunciato chi prenderà il suo posto, il nome più caldo è quello di Massimiliano Allegri che in queste ore si trova a Roma, ufficialmente, per assistere agli Internazionali di tennis. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche Dan Friedkin. La sfida col Milan sarà l'ultima in casa anche per Hummels. [...]

(Il Messaggero)