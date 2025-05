Ranieri: "La Champions? Io lascerò lo stesso...". Domani con la Fiorentina l'ennesimo sold-out

Claudio Ranieri aveva chiesto la spinta dei tifosi ed è stato accontentato. Per la gara contro la Fiorentina [...] l'Olimpico sarà esaurito per la dodicesima volta in stagione, la sessantanovesima dell'era Friedkin, la settima con Ranieri in panchina. [...] Nella corsa ad un posto in Champions contano anche i più piccoli particolari e la Roma si sta giocando le sue chance di rincorsa e, parola di Ranieri, senza pressioni: "Non ne abbiamo. Sappiamo da dove veniamo, eravamo sott'acqua e siamo riemersi. Le pressioni ce l'hanno gli altri". [...]

Di fronte, una Fiorentina con tanti assenti e il pensiero alla semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis Siviglia: "Ci vorrà comunque una super partita contro una signora squadra, che ha ottimi giocatori e tutte le carte in regola per andare in finale di Conference". [...] Poi l'ennesimo chiarimento sul suo futuro: "Niente potrà farmi cambiare idea, né uno stipendio milionario né il piazzamento in Champions. Fare un altro anno sarebbe uno sbaglio: aiuterò in tutto e per tutto il nuovo allenatore. Saranno i Friedkin a decidere quando annunciarlo".

(corsera)