Ranieri in lacrime schiaccia il Milan: il Diavolo è fuori da tutto

[...] Spettacolo e risultati sono stati esaltanti solo per la squadra di Ranieri: chi poteva immaginare qualche mese fa, a dicembre, quando si criticava la dirigenza che aveva cambiato tre allenatori in una stagione e la squadra in zona retrocessione, che avrebbe potuto agganciare la zona Europa ed essere a un passo dalla Champions? Ancora più comprensibile il toccante omaggio a Ranieri che ha guidato la rimonta, non è solo affetto, riconoscenza, senso di appartenenza. Anche l'imperturbabile allenatore si è commosso quando a fine partita Roma e Milan gli hanno regalato addio e microfono: «Grazie, sono orgoglioso, ma non è finita, manca la partita di domenica prossima». [...]

Il gol di Mancini dopo neanche tre minuti su angolo di Soulé sembra già indirizzare la partita, il cartellino rosso a Gimenez con il Var per gomitata a Mancini sembra segnarla. L'1-1 di Joao Felix sembra un segnale. [...] Il 2-1 di Paredes su punizione corona un sontuoso secondo tempo dell'argentino, la rete finale di Cristante serve solo alla festa dell'Olimpico, all'addio di Ranieri da allenatore al suo stadio, lui che ha finito proprio dove avrebbe voluto. [...]

(La Repubblica)