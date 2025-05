Ranieri in Campidoglio per il premio Simpatia: ovazione giallorossa in Aula Giulio Cesare

IL TEMPO - Un'ovazione giallorossa in Campidoglio per l'arrivo di Claudio Ranieri, allenatore della As Roma che ha portato la squadra in Europa League dopo una stagione iniziata in salita. Ranieri, ricevuto dal sindaco Roberto Gualtieri, ha ricevuto in Sala della Protomoteca il premio Simpatia. I due hanno avuto uno scambio amichevole di battute e il sindaco gli ha donato la nuova medaglia della citta che ritrae Piazza Pia e un libro di fotografie storiche della Capitale. Dopo il tradizionale giro di Palazzo Senatorio Ranieri è stato accompagnato in Aula Giulio Cesare dove era in corso l'Assemblea capitolina e qui è stato accolto da un lungo applauso dei tanti consiglieri tifosi giallorossi. Il Roma Club del Campidoglio gli ha donato una sciarpa.