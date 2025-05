Ranieri, il tributo della Sud in stile Totti e De Rossi

Domani sera contro il Milan Claudio Ranieri saluterà definitivamente l'Olimpico da allenatore. Sarà la sua ultima panchina casalinga e lo stadio sarà completamente giallorosso: a causa del divieto di trasferta per i tifosi del Milan, anche il settore ospiti è stato riservato ai romanisti. [...] La Curva Sud sta preparando un tributo speciale, sulla falsariga di quanto fatto per l'addio di Totti e De Rossi, ma tutto lo stadio sarà un omaggio a "Sir Claudio". [...]

Sarà una serata di emozioni forti per Ranieri: "Sono romano e romanista, magari un altro allenatore in futuro proverà altre sensazioni - le sue parole - quando ero un ragazzo del settore giovanile della Roma e vedevo la prima squadra giocare all'Olimpico mi batteva forte il cuore". [...] Domani sarà, ovviamente, una partita decisiva per la corsa all'Europa. Con una vittoria la Roma sarebbe aritmeticamente qualificata almeno per la prossima Conference League. Ma l'obiettivo è salire ancora, sperando in un passo falso di Lazio e/o Juventus. [...] "L'Europa è importante, io voglio arrivarci. Penso a dove era la squadra prima del mio arrivo, alla voglia e alla determinazione del gruppo". [...]

(corsera)