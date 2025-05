Ranieri e la nuova vita da dirigente: "Bella, ma devo imparare tanto"

"Ora passo dall'altra parte, devo imparare tanto ma la voglia non manca". Claudio Ranieri, ormai parla da dirigente dopo una vita passata in panchina. L'ormai ex tecnico giallorosso, pronto a lascare il testimone a Gasperini, è stato accolto con un'ovazione ieri al Teatro Cucinelli di Solomeo, in occasione del Golden Boy. "Stavolta smetto davvero. Passo dall'altra parte, vediamo se sarò capace, c'è tanto da imparare e da fare". [...] Poi ripercorre l'annata alla Roma: "Quando sono arrivato i ragazzi avevano il morale sotto i tacchi. Io non sono uno psicologo ma uno che si è fatto da sé e ho cercato di entrare in simbiosi con loro". [...]

(gasport)