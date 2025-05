Ranieri decisivo per il sì di Gian Piero: "Dateci fiducia"

E allora la virata stavolta è arrivata davvero. E il timone giallorosso è tornato a indirizzare la prua proprio verso l'approdo iniziale, dove la Roma sperava di arrivare già da mesi. Solo che nei primi assalti Gasperini aveva manifestato delle perplessità su tante cose, adesso invece sembra (quasi) essersi convinto. [...] Sta di fatto che dopo aver incassato il no di Cesc Fabregas (il Como anche ieri ha ribadito la sua ferma volontà di non lasciar partire il tecnico spagnolo), ieri la Roma è tornata all'assalto di Gian Piero Gasperini. E stavolta ha incassato anche la disponibilità dell'allenatore piemontese. La stoccata vincente ancora non è andata a segno, ma l'assalto è stato di quelli importanti.

Ieri, dunque, la Roma ha ripreso i contatti con Gasperini, con cui c'erano stati anche nei giorni scorsi. Del resto, tra Ranieri e il tecnico dell'Atalanta c'è da sempre un rapporto diretto, anche di amicizia e di stima. E ieri il nuovo senior advisor della Roma ha

rialzato il telefono per verificare la situazione, subito dopo il colloquio del Gasp con i Percassi. E stavolta ha trovato la strada aperta. «Parliamone», il messaggio del tecnico piemontese. Che con Ranieri ha iniziato a discutere di contratto (triennale da 5 milioni più ricchi bonus) e di garanzie tecniche.

Nel primo passaggio, qualche mese fa, Gasperini aveva sottolineato come alcuni giocatori non fossero funzionali alla sua idea di calcio: su tutti Dybala, ma anche Pellegrini, Paredes e Dovbyk. [...] Pure Soulé va inquadrato meglio, ma sull'argentino il Gasp ci vuole lavorare. Semaforo verde invece per i vari Svilar, Ndicka, Koné, Angelino, Mancini, Pisilli, Cristante (che però potrebbe anche partire) e Celik. [...]

L'eventuale arrivo di Gasperini a Roma è un matrimonio che è stato solo posticipato nel tempo. Già nel 2019, proprio dopo la fine della seconda esperienza di Ranieri in giallorosso, Gasperini fu vicinissimo a sbarcare a Trigoria. Poi ci ripensò, rinnovò con l'Atalanta e i giallorossi alla fine virarono su Fonseca. [...]

E' possibile che già tra oggi o domani possa arrivare l'attesa fumata bianca, con la firma sul contratto da parte dell'allenatore piemontese. Ieri i Friedkin sono stati avvistati prima a Pisa e poi in Francia, probabile che in queste ore tornino in Italia proprio per incontrare dal vivo il nuovo tecnico.

