Ranieri, Champions e futuro: "Faremo una grande Roma"

Torino-Roma (domani alle 20.45, diretta tv Dazn, arbitro Di Bello) chiude il sipario sul campionato, ma per i giallorossi potrebbe anche aprire la porta dell'Europa che conta. [...] A guidare la Roma per l'ultima volta sarà Claudio Ranieri: il tecnico saluterà la Serie A con la panchina numero 501, dopo aver raggiunto, al tredicesimo posto della classifica all-time un altro mito come Gigi Radice. "Fatemi arrivare alle 23 di domenica - ha detto ieri nell'ultima conferenza da allenatore - poi penserò a tutto il resto. Ho dato tutto me stesso. A volte è andata bene, altre meno, ma fa parte della vita". [...]

Sul fronte formazione, sicuro di un posto è Shomurodov. Rimangono da verificare le condizioni di Dovbyk: "Ha lavorato con lo staff medico, dopo la rifiniturà capirò se potrò utilizzarlo". [...] Intanto, sul futuro della panchina continua a regnare il mistero. [...] Restano in piedi le solite piste: Gasperini, Sarri, Allegri, protagonisti di un possibile valzer delle panchine che potrebbe coinvolgere anche Milan, Napoli, Inter e Juventus. Altri nomi vengono cancellati dalla lista: lo spagnolo Valverde, accostato nelle scorse settimane, è ufficialmente fuori dai giochi perché ha rinnovato con l'Athletic Bilbao fino al 2026. Non è della partita, da tempo, nemmeno Farioli. [...]

(corsera)