Ranieri aspetta il si di Dovbyk e avanti si affida all'estro di Soulé

Un giorno di riposo staccare la spina, ricaricare le batterie, trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici prima di concenffarsi esclusivamente sul Torino. Ieri la Roma si è presa un giorno di riposo ma già da oggi tornerà al Fulvio Bernardini per cominciare la alla sfida di domenica sera, l'ultima finale da vincere (..) La testa va salvaguardata, coà come il morale, e adesso per Ranieri è tempo di fare più lo psicologo che l'allenatore. (...) Questa mattina Sir Claudio si aspetta di ricevere notizie riguardo le condizioni di Dovbyk che è alle prese con un problema muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida col Milan. Le sue condizioni lasciano speranza per il Torino: non ci sono lesioni, il ragazzo ha già cominciato a lavorare individualmente tra campo e palestra e tra oggi e domani dovrebbe sostenere un provino per poi cominciare eventualmente a lavorare parte in gruppo. Già averlo a disposizione per la panchina sarebbe positivo per il tecnico che altrimenti dovrà contare esclusivamente su Eldor Shomurodov (...) Sicuramente ci sarà Matias Soulé che vuole chiudere in bellezza questo girone di ritorno che ha vissuto da protagonista. Nella continuià ma soprattutto nei numeri: quattro assist in questo campionato, nessun altro ha fatto meglio mentre da febbraio scorso solamente Mateo Retegui (13) e Christian Pulisic (10) hanno preso parte a più gol in Serie A dell'argentino (8). (...)

(corsport)