Quo vadis, Roma? Stadio in ostaggio del bosco fantasma

Un'odissea esasperante. Si potrebbe definire così la storia degli stadi a Roma. [...] L'ultimo capitolo è quello dello stadio della Roma a Pietralata, alla sua costruzione si oppongono ormai da tempo i comitati del No, a difesa di un rigoglioso bosco che si troverebbe nella zona oggetto dell'opera. Un'area in cui l'occhio di qualsiasi altro osservatore noterebbe solo sterpaglie e cespugli, un autodemolitore, poche case e diverse baracche. [...] Nel 2022, quando fu presentato il primo studio di fattibilità da parte della Roma, in pochi avrebbero potuto pensare che potessero sorgere obiezioni ragionevoli. [...]

Una mezza collina sul lato ovest del sito che gli agronomi del Comune hanno stabilito non essere un vero bosco, ma che risulterebbe come tale da una variante urbanistica del 2012, che prevedrebbe nell'area anche la realizzazione del cosiddetto 'Parco di Pietralata'. E pazienza se con il progetto della Roma, il 'Parco di Pietralata' si realizzerebbe veramente, con più di 18 ettari complessivi previsti di parco e una piantumazione di migliaia di alberi dove oggi non ci sono che sterpaglie. [...]

(Il Quotidiano Nazionale)