Quando il maestro Claudio lanciò Palladino nel 2007

Raffaele Palladino alla vigilia non ha parlato e non ha presentato la partita di questa sera contro la Roma, ma se lo avesse fatto, sarebbe arrivata una pioggia di elogi per Claudio Ranieri che adesso è un suo autorevole collega, ma è stato anche il suo allenatore alla Juventus nella stagione 2007/2008. [...] Palladino apprezza il pragmatismo di Ranieri e anche per questo considera le sfide contro il tecnico giallorosso molto complicate da giocare. [...] Il 23 settembre del 2007 Palladino scese in campo per la sua prima presenza in Serie A con la maglia della Juve (dopo aver già debuttato col Livorno due anni prima) contro la Roma all'Olimpico proprio grazie a Sir Claudio [...]

(Gasport)