La Roma Primavera, guidata da mister Falsini, concluderà una stagione da protagonista assoluta con la sfida all'Atalanta in programma alle ore 14 (visibile su Sportitalia). Già prima di questa 38ª giornata i giallorossi si sono assicurati il primo posto in classifica e la semifinale contro la quarta classificata, cioè Fiorentina o Juve. Domenica chiude il campionato anche la Lazio a Lecce alle ore 11 con la delusione dei playoff mancati.

(il Tempo)