Primavera, alle 11 c'è l'Inter: in palio il primo posto

Siamo alle fasi conclusive della stagione regolare del campionato di Primavera 1, con la Roma autrice di una stagione pressoché perfetta. [...] Un ulteriore step tuttavia, potrebbe essere fatto stamattina. La Roma capolista alle 11 scende in campo al Tre Fontane contro l'Inter e se nei novanta minuti i ragazzi allenati da Gianluca Falsini dovessero vincere o pareggiare allora diventerebbe aritmetico anche il primo posto in classifica in regular season. Non ci sono squalificati tra i ragazzi di falsini, quindi è ipotizzabile che il tecnico possa optare per l'ormai rodato 4-3-1-2. [...]

La partita sarà trasmessa da Sportitalia e sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, oppure in alternative in streaming sul sito o sull'app della stessa emittente televisiva. Il tecnico della Roma ha parlato prima della sfida ai microfoni ufficiali del club: "Ci manca un piccolo passo per coronare una stagione. Ci servirà l'aiuto del pubblico contro un avversario costruito per vincere".

(il Romanista)