Prevost saluta il Napoli campione d'Italia e scherza: "Io romanista? Lo dicono i giornali"

IL TEMPO (F. CAPOZZA) - Il Papa ha ricevuto in udienza la squadra e i dirigenti del Napoli calcio, vincitrice del campionato di Serie A. Com'è noto Leone è un grande sportivo e con i partecipanti convenuti nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico ha anche avuto modo di scherzare smentendo la voce secondo cui avrebbe particolari simpatie per la Roma. «La stampa dice che io sono romanista. Ma benvenuti: quello lo dice la stampa, non tutto quello che leggete è vero», ha esordito il pontefice suscitando l'ilarità dei presenti e in particolare quella del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, seduto in prima fila con la famiglia. «Congratulazioni per la vittoria del campionato!» ha detto il Papa, sottolineando che «il campionato lo vince la squadra, e quando dico «squadra» intendo sia i giocatori, sia l'allenatore con tutto il team, sia la società sportiva. Perciò, sono contento di accogliervi adesso, per mettere in risalto questo aspetto del vostro successo, che ritengo il più importante. E direi che lo è anche dal punto di vista sociale».