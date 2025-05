Pressing su Fabregas, incontro col Milan per Saelemaekers

IL TEMPO (L. PES) - Il futuro è ancora tutto da scrivere, dal campo alla panchina. Prosegue il pressing della Roma per portare Fabregas in giallorosso mentre a Milano va in scena il primo incontro col Milan per sbloccare l'affare Saelemaekers. I giallorossi, forti di un accordo verbale col tecnico spa-gnolo, spingono con il Como per liberare l'ex centrocampista ma la resistenza del club lariano sembra irremovibile. Fabregas ha un contratto fino al 2028 ma da Trigoria è arrivata un'offerta economicamente importante che ora anche in riva al lago sono pronti a pareggiare. Il tecnico, al contrario di quanto spera la Roma, non vuole forzare la mano visti i buoni rapporti e le azioni che possiede. An-che perché lo spagnolo, do-po aver ricevuto anche la corte del Bayer Leverkusen (ieri i tedeschi hanno ufficializza-to ten Hag) ora potrebbe an-che attendere novità da Milano, sponda Inter, qualora Inzaghi dovesse accettare la ricca proposta araba. I nomi passano e i tifosi attendono con ansia sempre maggiore un annuncio che, salvo nomi a sorpresa tenuti nascoti, potrebbe ancora aver bisongo di qualche ora. Intanto ieri a Casa Milan una elegazione giallorossa composta da Ghisolfi, Ricchio, Vitali e l'agente Riso ha incontrato il neo ds rossonero Tare. Sul piatto il cartellino di Saelemae-kers che la Roma vuole tratte-nere. La prima richiesta del Milan è alta, ma filtra fiducia sul buon esito della trattativa con le parti che si aggiorneranno a breve per muovere passi concreti. La presenza di Riso, inoltre, apre all'ipotesi di inserire anche altri calciatori nell'operazione che perà non comprenderà Abraham, che tornerà nella Capitale dopo la stagione negativa a Milano.