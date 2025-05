La Roma ha reso noti i numeri di una stagione da record per i tifosi all'Olimpico: 1.606.119 sono state le presenze complessive, con una media del 94% di posti occupati che sale al 99% nei settori riservati ai romanisti. Oltre 40mila gli abbonati, segno di uno zoccolo duro sempre presente. Roma-Milan ha fatto segnare il record assoluto con 68.145 spettatori. Ben 70 sono stati i sold out nelle ultime 4 stagioni.

(corsera)