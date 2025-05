Prandelli: "Il Bologna merita la Champions. Ma bravissimo Ranieri: quanto buon senso"

«Questa lotta per la Champions vale quella per lo scudetto: quattro o cinque squadre ancora in gioco, risultato apertissimo e tifosi che si divertono. Bellissima. Affascinante». Cesare Prandelli legge l'appassionante volata finale per un posto al sole.

Cinque squadre ha detto: anche la Fiorentina?

«Perché no? Fino a domenica era in corsa, la sconfitta con la Roma è stata un po' sfortunata, può crederci. L'Atalanta mi sembra ormai irraggiungibile. Comunque, un bel messaggio per il calcio: il movimento è ripartito. Peccato per una stanchezza che affiora qui e là: prima o poi si dovrà rivedere qualcosa».

(...)

Le altre sono già fuori dalle coppe, cominciando dalla Juve che non può permettersi un anno senza Champions...

«Capisco che economicamente sarebbe un dramma, anche per-ché era l'obiettivo minimo. Può ancora farcela. Però, onestamente, quella che merita il quarto posto è il Bologna».

La migliore?

«Ha un bel gioco con un sistema nuovo, ha valorizzato interpreti. Non era scontato. E cosa dire della Roma di Ranieri che non si ferma più? E della Lazio che fuori casa vince spesso. Il calcio è bello anche perchè è crudele»

(...)

Dov'è l'errore?

«Non è solo questione di Thiago, è che oggi stiamo sopravvalutando la modernità a scapito del buon senso. Visto che cosa ha fatto Ranieri?»

Prego...

«Ha messo la gente nel suo ruolo. Ha individuato i due bravi a dribblare, i tre che vedevano la porta, e ha incaricato gli altri di correre e passare la palla. Poi ci ha messo organizzazione e tempi di gioco, ha fatto il gestore e il "difensore" del gruppo. Non è pos-sibile che dopo due partite si dica che un allenatore ha già il "suo" calcio. Pensa che si debba sempre inventare? O essere rigidi su un sistema. Ranieri ha fatto come un maestro delle giovanili»

(...)