Pioli ai saluti. La contestazione dopo la sconfitta in Champions d'Asia: "Aeroporto!"

Il rischio di un nuovo "Pioli out" è alto. Sentori di capolinea dell'avventura all'Al-Nassr dell'ex allenatore del Milan, dopo la cocente eliminazione nella seconda semifinale della Champions League asiatica per mano dei giapponesi del Kawasaki Frontale. [...] Pioli era arrivato in Arabia Saudita lo scorso 18 settembre dopo aver rescisso il contratto con il Milan e aver firmato un accordo triennale, per un compenso di circa 10 milioni di euro a stagione. [...] Ma poi le cose non sempre sono andate nel verso giusto.

Metà marzo, dopo essere stato sostituito contro l'Al-Khoolod, Cristiano ha avuto una discussione accesa con il tecnico di Parma, iniziata a bordo campo e proseguita negli spogliatoi. [...] Non è da escludere che le valutazioni sul cambio tecnico possano essere scaturite proprio da quell'episodio. [...] Il ritorno di Pioli in Italia aprirebbe nuovi scenari sulla Serie A che si appresta a iniziare un bel valzer delle panchine. In pole c'è la Roma che da tempo, è noto, rimarrà orfana di Claudio Ranieri. [...] Lo stesso Ranieri avrebbe appoggiato la sua candidatura, avendolo allenato alla Fiorentina, che insieme hanno riportato in Serie A. E poi un primo contatto, forte, c'è stato prima di prendere Juric, ipotesi tramontata di fronte all'irrinunciabile offerta dei sauditi. [...]

(gasport)