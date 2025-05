Pietralata, stavolta si parte. Gualtieri: "Lo stadio si farà"

Stavolta si è partiti davvero. Ieri, infatti, i tecnici della Roma hanno potuto riprendere gli scavi archeologici a Pietralata, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio dei giallorossi. Dopo lo stop di lunedì, ieri non ci sono stati ulteriori problemi. Contemporaneamente i manifestanti venivano ricevuti dalle istituzioni in Campidoglio. L'incontro, però, non ha portato gli esiti sperati, tanto da far emettere una dura nota contro il Comune e annunciando tre manifestazioni di protesta [...]

Intanto, però, anche ieri il sindaco Roberto Gualtieri è stato chiaro sulle intenzioni del Comune: "Lo stadio della Roma si farà, perché siamo già ad uno stato avanzato. Noi non diremo mai di no a degli investitori che vogliono realizzare dei progetti utili, per il bene della città". [...]

(gasport)