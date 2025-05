Dopo il caos di lunedì mattina, con i comitati no stadio, partiti di sinistra ed esponenti dei centri sociali che hanno impedito l'accesso alle aree di Pietralata ai tecnici della Roma per l'avvio dei sondaggi archeologici, ieri mattina, gli operai della società giallorossa sono riusciti ad entrare nei campi e ad iniziare le operazioni di recinzione di sicurezza del futuro cantiere. Un cantiere che per legge ha 90 giorni per essere completato. [...]

(Il Messaggero)