Persino 3 vittorie e 72 punti potrebbero non bastare

Solo 2 volte le romane si sono qualificate insieme per la coppa più prestigiosa. Roma e Lazio insieme in Champions? Difficilissimo. Neanche vincere le 3 partite che restano - e visto il calendario equivarrebbe a scalare l'Everest - darebbe la sicurezza a una delle 2 squadre. A quota 72 Ranieri potrebbe restare sotto un'Atalanta a 74 (con 2 successi su Genoa e Parma dopo l'eventuale ko con la Roma) e una Juventus a 72, con 3 vittorie conclusive anche per Tudor e una differenza reti migliore (a parità di confronti diretti, 2 pareggi, i bianconeri attualmente hanno un +20 contro +18). Mentre Baroni a 72 potrebbe finire dietro, oltre che all'Atalanta, alla stessa Roma che nei derby ha conquistato una vittoria e un pareggio. Ci sarebbe un caso divertente, però, in cui entrambe le romane si qualificherebbero per la coppa più prestigiosa, cosa successa finora (preliminari esclusi) solo un paio di volte, nel 2001 e nel 2007: un arrivo alla pari con l'Atalanta a 72 punti (o anche a 7o, 69 o 68, ma la Roma dovrebbe comunque vincere a Bergamo e poi Juve e Bologna dovrebbero restare sotto quella quota) vedrebbe terza la Roma con 7 punti nella classifica avulsa, quarta la Lazio con 5, quinti i bergamaschi con 4. (...)

(corsera)