"Perché Paredes non gioca? Va bene così"

[...] Paredes con il Milan collezionerà la quinta esclusione di fila. "Perché non gioca? Cosa abbiamo fatto nelle ultime partite, vinto quasi sempre? E allora va bene così". Perentoria la risposta di Ranieri, ma dietro le esclusioni potrebbero esserci motivi disciplinari. Paredes, infatti, pochi giorni dopo il rinnovo dal ritiro dell'Argentina si era lasciato andare: "Ho fatto di tutto per tornare al Boca. E c'è una clausola a favore del mio ex club". Al derby dopo 5' ha rischiato il rosso, da quel momento non ha giocato più. [...]

(gasport)