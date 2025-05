(...) La Roma sta studiando il mercato internazionale per andare a caccia di un altro centravanti. E dall'Inghilterra ieri è arrivata la voce di un interessamento per Tim Kleindienst, 29 anni, attaccante del Borussia Mdnchengiadbach e della Germania (4 reti In 6 gare). Costa 25 milioni e piace anche a Wolverhampton, Everton, West Ham e Tottenham, oltre ai Bayern Monaco.

(gasport)