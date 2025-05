Domani la Lega pubblicherà gli orari delle gare della penultima giornata, in programma domenica prossima. Non ci sarà l'anticipo di sabato alle 18 per Verona-Como visto che gli scaligeri non sono ancora matematicamente salvi. Invece, se Genoa-Atalanta sarà giocata sabato alle 20:45 dipende dal risultato di stasera contro la Roma. Se vincesse la Dea, infatti, la formazione di Gasperini sarebbe matematicamente in Champions. [...]

(gasport)