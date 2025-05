Pellegrini torna solo a settembre "Ma sarà al top"

Quattro mesi, giorno più giorno meno. Lorenzo Pellegrini non sarà pronto per l'inizio del prossimo campionato. È quanto ha saputo dal chirurgo che lo ha operato venerdì a Turku, il luminare finlandese Lasse Lempainen, considerato il massimo esperto mondiale nella ricostruzione dei tendini lacerati. [...] Pellegrini aveva consultato diversi medici dopo gli esami strumentali ai quali era stato sottoposto naturalmente condividendo ogni passaggio con la Roma. Qualcuno gli ha anche prospettato una terapia conservativa, che avrebbe accorciato i tempi di recupero. Ma ha optato per l'intervento chirurgico quando gli è stato spiegato che fosse l'unica strada per scongiurare recidive [...]. Abbiamo chiesto al professor Lempainen come si svolgerà la riabilitazione: "Lorenzo lavorerà tutto il tempo a Trigoria. Mi fido al cento per cento dello staff della Roma, che è di prim'ordine". In Finlandia Pellegrini è stato seguito dal dottor Emanuele Gregorace che era già stato a Londra per l'operazione di Dybala: "Il paziente ha 28 anni e quindi ancora molte stagioni di carriera professionistica davanti. Bisogna capire che lo sport di alto livello è molto stressante per il corpo. Occorre quindi prendersi tutto il tempo necessario per guarire. Meglio una settimana in più ma con la certezza che non ci siano altri problemi". Lempainen esclude criticità in questo senso: "Il nostro obiettivo è evitare che certe lesioni capitino nuovamente. Per questione di privacy non entro nel caso specifico ma posso dire che ho operato negli ultimi per un infortunio simile tre calciatori del campionato italiano. Gagliardini, Pobega e Kalulu. Loro sono tornati tutti nel giro di quattro mesi". È la prognosi che varrà anche per Pellegrini: "Lorenzo ha uno spirito molto positivo, è una ragazzo d'oro e si metterà subito in marcia verso la guarigione". [...] La convalescenza anestetizzerà probabilmente ogni voce di mercato. Pellegrini trascorrerà le vacanze con l'unico obiettivo di tornare a disposizione della Roma. [...] Non è escluso che il rapporto si possa esaurire tra un anno, come da vecchi accordi. Ma esiste anche la possibilità che le parti trovino un'intesa per prolungare il contratto a cifre più basse rispetto ai 6 milioni attuali. Ogni ipotesi è aperta: a questo punto non c'è fretta.

(Corsport)