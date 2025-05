Pellegrini si opera. Il futuro resta incerto

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - L'ultimo triste capitolo di una stagione che ha regalato poche soddisfazioni. Lorenzo Pellegrini ha scelto la strada dell'intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine del retto femorale della coscia destra rimediata in allenamento che l'ha costretto a chiudere anzitempo la propria annata. Una situazione simile a quella vissuta da Paulo Dybala a metà marzo, quando l'argentino dovette lasciare il campo contro il Cagliari per la lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. La Joya decise di operarsi anziché adottare una terapia conservativa che avrebbe aumentato il rischio di recidiva. Il capitano della Roma volerà in Finlandia il prossimo fine settimana e si affiderà alle mani del professor Lempainen. Dopodiché, saranno chiari i tempi di recupero e inizierà l'iter riabilitativo. La via dell'operazione, comunque, non sembra ritardare il ritorno di Pellegrini. La stima del rientro è di circa due mesi e, dunque, sarebbe a disposizione per il ritiro estivo proprio come Dybala. L'infortunio che ha colpito il numero sette giallorosso, costringendolo a seguire da spettatore la corsa all'Europa della Roma in queste ultime giornate, aumenta l'incertezza sul proprio futuro. Già nella sessione di mercato di gennaio - quando la Roma era solo all'inizio della sua incredibile rimonta in campionato - Pellegrini aveva sul tavolo alcune opportunità di lasciare il club, salvo poi decidere di restare nella Capitale. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026 e dalla società giallorossa non sono arrivati segnali di rinnovo. Un addio, quindi, che sembrava ormai quasi inevitabile. La lesione rimediata e la conseguente operazione a cui si sottoporrà potrebbero, invece, rimescolare le carte in tavola. Soprattutto dal punto di vista delle squadre eventualmente interessate al centrocampista giallorosso. Non esiste certezza, infatti, su quelle che saranno le condizioni di Pellegri-ni, il quale inizierà il percorso di riatletizzazione a poche settima-ne dall'avvio del nuovo campionato. Quel che è sicuro, invece, è che il capitano della Roma avrebbe preferito chiudere la stagione con la possibilità di aiutare i compagni a conquistare la Champions.